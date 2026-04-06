Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes

ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes

ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes mercredi 8 avril 2026.

Lieu : Le Diapason - Université de Rennes

Adresse : Allée Jules Noël 35042 Rennes

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T22:00:00+02:00

ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 8 avril, 19h00

Exposition & performances, découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !

### ExPRESSIONS

**Exposition & performances, découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !**
Au programme la présentation dans une exposition collective des œuvres créées par les étudiant-es lors des ateliers de pratiques artistiques.
> Photographie argentique
> Sérigraphie
> Dessin
> Peinture
> Terre Crue
> Couleurs végétales
> Fanzine & BD

Le vernissage sera suivi de la pièce de théâtre [_**Les 7 jours de Simon Labrosse**_](https://openagenda.com/fr/culture-univ-rennes/events/les-7-jours-de-simon-labrosse-6865089) par les étudiantes de l’Atelier théâtre.

**► Mercredi 8 avril de 19h à 22h**
**LE DIAPASON / Gratuit**

**Le Diapason – Service Culturel Université de Rennes**
**[https://culture.univ-rennes.fr/](https://culture.univ-rennes.fr/)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-08T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-08T22:00:00.000+02:00

1
https://diapason.univ-rennes.fr/  

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)