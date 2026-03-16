ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes
ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes mercredi 8 avril 2026.
ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 8 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine
Exposition & performances, découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !
### ExPRESSIONS
**Exposition & performances, découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !**
Au programme la présentation dans une exposition collective des œuvres créées par les étudiant-es lors des ateliers de pratiques artistiques.
> Photographie argentique
> Sérigraphie
> Dessin
> Peinture
> Terre Crue
> Couleurs végétales
> Fanzine & BD
Le vernissage sera suivi de la pièce de théâtre [_**Les 7 jours de Simon Labrosse**_](https://openagenda.com/fr/culture-univ-rennes/events/les-7-jours-de-simon-labrosse-6865089) par les étudiantes de l’Atelier théâtre.
**► Mercredi 8 avril de 19h à 22h**
**LE DIAPASON / Gratuit**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-08T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-08T22:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien