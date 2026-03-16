ExPRESSIONS Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 8 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine

Exposition & performances, découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !

### ExPRESSIONS

**Exposition & performances, découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !**

Au programme la présentation dans une exposition collective des œuvres créées par les étudiant-es lors des ateliers de pratiques artistiques.

> Photographie argentique

> Sérigraphie

> Dessin

> Peinture

> Terre Crue

> Couleurs végétales

> Fanzine & BD

Le vernissage sera suivi de la pièce de théâtre [_**Les 7 jours de Simon Labrosse**_](https://openagenda.com/fr/culture-univ-rennes/events/les-7-jours-de-simon-labrosse-6865089) par les étudiantes de l’Atelier théâtre.

**► Mercredi 8 avril de 19h à 22h**

**LE DIAPASON / Gratuit**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T22:00:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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