Expressions Libres Saint-Maixent-l’École

Expressions Libres

40 Rue du Palais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Samedi 8 Novembre

Toute la journée (10h/20h): expo, performances, installation

À partir de 11h retour de marché, bar avec huîtres et chabichou

15h atelier collectif

18h JujO, duo contrebasse/guitare et performances live

Dimanche 9 Novembre

14h à 18h expo, performances, installation

15h atelier collectif

16h performance

Entrée libre, sortie au chapeau .

40 Rue du Palais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 23 04 le.clap79400@gmail.com

