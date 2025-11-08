Expressions Libres Saint-Maixent-l’École
40 Rue du Palais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Samedi 8 Novembre
Toute la journée (10h/20h): expo, performances, installation
À partir de 11h retour de marché, bar avec huîtres et chabichou
15h atelier collectif
18h JujO, duo contrebasse/guitare et performances live
Dimanche 9 Novembre
14h à 18h expo, performances, installation
15h atelier collectif
16h performance
Entrée libre, sortie au chapeau .
40 Rue du Palais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 23 04 le.clap79400@gmail.com
