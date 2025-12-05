Expressions livres

Place Yan du Gouf Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Et si vous rejoigniez le groupe de lecteurs Expressions Livres ?

Partagez, rencontrez et découvrez les coups de cœur des adhérents de la médiathèque. Rendez-vous ce mois-ci pour un temps convivial autour de l’humour. .

Place Yan du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Expressions livres

Why not join the Expressions Livres readers’ group?

L’événement Expressions livres Capbreton a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS