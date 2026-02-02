Expressions livres Place Yan du Gouf Capbreton

Expressions livres

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Et si vous rejoigniez le groupe de lecteurs Expressions Livres ?

Partagez, rencontrez et découvrez les coups de cœur des adhérents de la médiathèque. Rendez-vous ce mois-ci pour un temps convivial autour des derniers coups de cœur des participants.

Gratuit Réservations 05 58 72 21 61

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Expressions livres

Why not join the Expressions Livres readers’ group?

Share, meet and discover the favorites of the library’s members. Join us this month for an informal chat about the latest favorites.

Free Reservations: 05 58 72 21 61

