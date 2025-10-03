Expressions présente Coeur à coeur La Margelle Civray

Expressions présente Coeur à coeur

La Margelle 12 Place du Gén de Gaulle Civray Vienne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-12

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

La troupe théâtrale de Civray vous propose Coeur à coeur, une comédie d’Eliane Baron à la Margelle. .

La Margelle 12 Place du Gén de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 21 38 92

