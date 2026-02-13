Exprimez votre créativité avec la peinture végétale avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T11:00:00+01:00 – 2026-02-28T13:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T11:00:00+01:00 – 2026-02-28T13:00:00+01:00
…différents principes des extractions pour obtenir un jus colorés avec
lequel vous pourrez peindre en techniques aquarelle.
À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.
Sur inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Couleurs, parfums, matières, inspirations…Découvrez la richesse tinctoriale des plantes cultivées ou sauvages. Cet atelier vous propose d’apprendre à identifier les plantes et de connaître les…