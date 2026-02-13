Exprimez votre créativité avec la peinture végétale avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Exprimez votre créativité avec la peinture végétale avec Nos Deux Mains Samedi 28 février, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde

gratuit, sur inscription

…différents principes des extractions pour obtenir un jus colorés avec

lequel vous pourrez peindre en techniques aquarelle.

À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Couleurs, parfums, matières, inspirations…Découvrez la richesse tinctoriale des plantes cultivées ou sauvages. Cet atelier vous propose d’apprendre à identifier les plantes et de connaître les…