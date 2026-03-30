Expsoition Le doigt de la femme Saint-Ulphace
Expsoition Le doigt de la femme Saint-Ulphace vendredi 10 avril 2026.
Expsoition Le doigt de la femme
Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Exposition de Laurence Gossart, Dessins et Bijoux. Ouverte de 11h à 18h. Entrée libre.
Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’art .
Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Expsoition Le doigt de la femme Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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