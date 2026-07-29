AGENDA · Plouvien
Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez Médiathèque Plouvien
samedi 8 août 2026 · Médiathèque · Plouvien
Informations pratiques
Plouvien
Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez
Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Une exposition de clichés de la photographe plouviennoise Nadine Jimenez autour du thème Terre & mer . .
Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 92 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez Plouvien a été mis à jour le 2026-07-25 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouvien (Finistère)
- Les mercredis de Plouvien Rue de Besquien Plouvien 29 juillet 2026