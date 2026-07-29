Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez Médiathèque Plouvien

Informations pratiques

Plouvien

Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez

Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Une exposition de clichés de la photographe plouviennoise Nadine Jimenez autour du thème Terre & mer . .

Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 92 59

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English :

L’événement Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez Plouvien a été mis à jour le 2026-07-25 par OT PAYS DES ABERS