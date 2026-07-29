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AGENDA · Plouvien

Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez Médiathèque Plouvien

samedi 8 août 2026 · Médiathèque · Plouvien

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
75 Rue Laennec
Ville
29860 Plouvien
Département
Finistère
Tarif

Plouvien

Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez

Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Une exposition de clichés de la photographe plouviennoise Nadine Jimenez autour du thème Terre & mer .   .

Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 92 59 

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English :

L’événement Expsotion de photographies De l’aber à la mer de Nadine Jimenez Plouvien a été mis à jour le 2026-07-25 par OT PAYS DES ABERS

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