DISEURS D’HISTOIRES EXQUIOUZE MY FRENCH Langres

DISEURS D’HISTOIRES EXQUIOUZE MY FRENCH

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Tout public

Avec Pépito Matéo conteur

Les langues sont l’intelligence des peuples. Nous sommes riches de nos expressions familiales, régionales et de la variété de nos façons de voir le monde.

Un seul en scène passionnant, à la croisée de la conférence et du spectacle, où Pépito Matéo explore avec humour et profondeur la richesse des langues et la force du conte. À travers anecdotes, récits courts et jeux de langage, il défend la parole vivante comme un trésor à préserver.

Face à l’uniformisation du monde, ce spectacle célèbre les expressions régionales, les imaginaires populaires et la diversité culturelle. Une ode engagée à l’oralité, à savourer sans modération !

Seul en scène

Durée: 1h15

À partir de 14 ans .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

