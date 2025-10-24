Exs, guide de survie La Comédie du Finistère Brest
Exs, guide de survie La Comédie du Finistère Brest jeudi 22 janvier 2026.
Exs, guide de survie
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 21:00:00
fin : 2026-01-24 20:15:00
Date(s) :
2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25
L’amour, c’est regarder ensemble dans la même direction. Et parfois se rendre compte que c’était pas par là !
Marc et Caroline s’aiment, se détestent, du moins détestent s’aimer. Bref, ce sont des exs.
Lorsque ceux-ci tentent de tourner la page et trouver l’amour sur un site de rencontre, ils se rendent rapidement compte qu’ils ont rendez-vous avec eux même !
La soirée prend une tournure inattendue et les anciens amoureux n’ont pas fini de se supporter ! Quiproquos, jeux de séduction, situations improbables, venez découvrir pourquoi Exs et sites de rencontre ne font pas bon ménage !
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exs, guide de survie Brest a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole