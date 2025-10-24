Exs, guide de survie La Comédie du Finistère Brest

Exs, guide de survie

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-22 21:00:00

fin : 2026-01-24 20:15:00

2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

L’amour, c’est regarder ensemble dans la même direction. Et parfois se rendre compte que c’était pas par là !

Marc et Caroline s’aiment, se détestent, du moins détestent s’aimer. Bref, ce sont des exs.

Lorsque ceux-ci tentent de tourner la page et trouver l’amour sur un site de rencontre, ils se rendent rapidement compte qu’ils ont rendez-vous avec eux même !

La soirée prend une tournure inattendue et les anciens amoureux n’ont pas fini de se supporter ! Quiproquos, jeux de séduction, situations improbables, venez découvrir pourquoi Exs et sites de rencontre ne font pas bon ménage !

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

