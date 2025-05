EXTENDED PLAY JEUX D’ARCADE ET RÉTRO-GAMING !! – Marvejols, 17 mai 2025 16:00, Marvejols.

Lozère

EXTENDED PLAY JEUX D’ARCADE ET RÉTRO-GAMING !! Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

On vous donne rendez-vous pour la dernière session Extended Play de cette saison 2024-2025, le samedi 17 mai, avec de nombreux jeux d’arcade et bien entendu les traditionnelles consoles de rétro-gaming et autres émulateurs proposés par les bénévoles passionnés de l’asso Metapixl !

Au programme, en plus des grands classiques en accès libre sur tubes cathodiques, l’équipe vous proposera quelques ch

On vous donne rendez-vous pour la dernière session Extended Play de cette saison 2024-2025, le samedi 17 mai, avec de nombreux jeux d’arcade et bien entendu les traditionnelles consoles de rétro-gaming et autres émulateurs proposés par les bénévoles passionnés de l’asso Metapixl !

Au programme, en plus des grands classiques en accès libre sur tubes cathodiques, l’équipe vous proposera quelques challenges sur des simulateurs de vol, de pilotage de formule 1 ou de rallye automobile, ainsi que des affrontements sauvages sur de bon vieux jeux de combat, jeux de tirs et autres réjouissances ludiques et plus ou moins pacifiques !

Alors, préparez-vous pour d’implacables tournois sur écran géant, sur fond de musique 8bits, comme il se doit !! .

Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

English :

We look forward to seeing you at the last Extended Play session of the 2024-2025 season, on Saturday, May 17, with numerous arcade games and, of course, the traditional retro-gaming consoles and other emulators offered by the Metapixl association?s enthusiastic volunteers!

On the program, in addition to the great classics freely available on cathode ray tubes, the team will be offering you a number of new and exciting games

German :

Am Samstag, den 17. Mai, findet das letzte Extended Play der Saison 2024-2025 statt, mit zahlreichen Arcade-Spielen und natürlich den traditionellen Retro-Gaming-Konsolen und anderen Emulatoren, die von den begeisterten Freiwilligen des Vereins Metapixl angeboten werden!

Auf dem Programm stehen nicht nur die großen Klassiker, die auf Kathodenstrahlröhren frei zugänglich sind, sondern auch einige Klassiker, die von den Mitarbeitern des Teams angeboten werden

Italiano :

Vi aspettiamo all’ultima sessione Extended Play della stagione 2024-2025, sabato 17 maggio, con una serie di giochi arcade e, naturalmente, le tradizionali console retro-gaming e altri emulatori offerti dagli entusiasti volontari di Metapixl!

In programma, oltre ai grandi classici liberamente disponibili su tubo catodico, il team vi proporrà una serie di giochi nuovi ed entusiasmanti

Espanol :

Esperamos verte en la última sesión de Extended Play de la temporada 2024-2025, el sábado 17 de mayo, con un montón de juegos arcade y, por supuesto, las tradicionales consolas de juegos retro y otros emuladores que ofrecerán los entusiastas voluntarios de Metapixl

En el programa, además de los grandes clásicos disponibles gratuitamente en tubos de rayos catódicos, el equipo te ofrecerá un buen número de juegos nuevos y emocionantes

L’événement EXTENDED PLAY JEUX D’ARCADE ET RÉTRO-GAMING !! Marvejols a été mis à jour le 2025-05-13 par 48-OT Gévaudan Destination