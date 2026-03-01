EXTENDED PLAY JEUX D’ARCADE ET RÉTRO-GAMING !! Marvejols

EXTENDED PLAY JEUX D’ARCADE ET RÉTRO-GAMING !!

Pont Pessil Marvejols Lozère

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

On vous donne rendez-vous pour un nouveau grand moment dédié aux jeux vidéo, le samedi 14 mars, avec de nombreux jeux d’arcade et bien entendu les traditionnelles consoles de rétro-gaming et autres émulateurs proposés par les bénévoles passionnés de l’asso Metapixl !

Au programme de cette session Extended Play, en plus des grands classiques en accès libre sur tubes cathodiques, l’équipe vous proposera quelques challenges sur des simulateurs de vol, de pilotage de formule 1 ou de rallye automobile, ainsi que des affrontements sauvages sur de bon vieux jeux de combat, jeux de tirs et autres réjouissances ludiques et plus ou moins pacifiques !

Alors, préparez-vous pour d’implacables tournois sur écran géant, sur fond de musique 8bits, comme il se doit !! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie

