Extension d’une maison cartusienne Centre bourg Saint-Christophe-sur-Guiers

Visite groupée // Extension d’une maison cartusienne à St-Christophe sur Guiers.
St-Christophe sur Guiers (adresse précise communiquée après inscription)
10 visiteurs maximum
Description de l’évènement :
Les propriétaires de la maison, le charpentier et l’architecte du projet et en partenariat avec Fibois Isère, vous propose une visite d’un micro-projet en extension d’une maison cartusienne : création d’un sas d’entrée (ossature bois et aménagement intérieur bois) et couverture d’une terrasse dans le respect du patrimoine bâti.
À découvrir sur place :
– Le bois comme solution d’extension à l’existant.
©Cécile Lerebourg