Extra Bal #5 Rock’n Roll 50’s Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-22 00:50:00
2026-02-21
Grand bal dansant Rock’n Roll 50’s
Avec 2 formations musicales sur scène
Fletcher Family suivi de The Red Hot Nipples
Ouverture des portes à 19h30
Concert à 20h15
Fin des concerts après minuit .
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 34 98 27 61
