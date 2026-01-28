Extra Bal #5 Rock’n Roll 50’s Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Extra Bal #5 Rock’n Roll 50’s

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-22 00:50:00

2026-02-21

Grand bal dansant Rock’n Roll 50’s

Avec 2 formations musicales sur scène

Fletcher Family suivi de The Red Hot Nipples

Ouverture des portes à 19h30

Concert à 20h15

Fin des concerts après minuit .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 34 98 27 61

English : Extra Bal #5 Rock’n Roll 50’s

