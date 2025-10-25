Extra bal trad Villandraut

Extra bal trad Villandraut samedi 25 octobre 2025.

Extra bal trad

Salle des fêtes Villandraut Gironde

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

14h15 stage de danses (2h30) Variantes de Mazurka animé par Alice Labaume (sur inscription).

21 h, Naragonia (duo)

Depuis plus de 20 ans, Pascale Rubens et Toon Van Mierlo, originaires de Flandre, composent et jouent des morceaux empreints de délicatesse, au son et à l’harmonie uniques, façonnés au gré de leurs nombreux voyages et rencontres artistiques à travers l’Europe ou le Canada. Plusieurs fois primés pour leur œuvre et projets, en duo, quatuor ou en collaboration avec de nombreux musiciens, ils sont devenus des acteurs majeurs et influents de la scène folk européenne.

23h, carte blanche à Ysabel Baillet

A l’occasion de ce grand bal automnal, Ysabel et ses invités, originaires et habitués des scènes du sud-gironde, ont concocté 3 plats inédits qu’ils ont fait mijoter avec espièglerie et vitalité . .

Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 28 71 90 asso.entrad@gmail.com

