Extra des Rencontres Concertina 2026 : Isolation, Les Templiers, Montélimar

Extra des Rencontres Concertina 2026 : Isolation Vendredi 20 mars, 20h45 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:45:00+01:00 – 2026-03-20T23:45:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:45:00+01:00 – 2026-03-20T23:45:00+01:00

En présence du réalisateur !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F624642/D1774035900/VO/2237656/ »}]

Séance spéciale Les Templiers Extra des Rencontres Concertina 2026 : Isolation