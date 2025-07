Extra ! Lancement de saison Lavoir de La Paillette et Parc Saint-Cyr Rennes

Extra ! Lancement de saison Lavoir de La Paillette et Parc Saint-Cyr Rennes dimanche 21 septembre 2025.

Extra ! Lancement de saison Lavoir de La Paillette et Parc Saint-Cyr Rennes Dimanche 21 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette saison 25-26 est un peu spéciale… cela fait 30 ans que La Paillette occupe les locaux du Lavoir ! Pour l’occasion, l’équipe bénévole et salariée vous convie à une journée pleine de surprises …

Cette saison 25-26 est un peu spéciale… cela fait 30 ans que La Paillette occupe les locaux du Lavoir ! Pour l’occasion, l’équipe bénévole et salariée vous convie à une journée pleine de surprises et de moments conviviaux. Dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des jeux, des spectacles, des transats et du soleil !

1995-2025 : La Paillette au Lavoir, ça se fête !

**Programme**

14H > 19H :

– Parcours de billes géant, jeux géants et jeu de piste dans le parc

– Exposition « Girouettes » de M. Botrel

– Coin lecture pour petits et grands

– Photomaton « anniversaire »

– Ateliers : broderie sur carte postale, tampons du Lavoir, dessin, maquillage…

15H30 : lecture d’extraits de textes : Histoires de lessives de Marine Bachelot Nguyen et Les filles penchées de Cécile Cayrel

16H : atelier théâtre ouvert

16H30 : sortie de résidence du spectacle Un moment de rien du clown Pétrole

17H : atelier danse en famille

17H30 : Bard Box, one-man band cosmique

17H30 : visite guidée du Lavoir

On a commandé le soleil, mais s’il nous joue des tours, la plupart des activités se dérouleront au Lavoir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T19:00:00.000+02:00

1

0299598888 accueil@la-paillette.net https://www.la-paillette.net/

Lavoir de La Paillette et Parc Saint-Cyr 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine