Extra Time Badminton spécial Saint Valentin Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Extra Time Badminton spécial Saint Valentin Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 16 février 2026.

Extra Time Badminton spécial Saint Valentin

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 19:00:00
fin : 2026-02-16 21:00:00

Date(s) :
2026-02-16

Prépare toi pour une soirée 100% fun et dynamique au le badminton avec ton ou ta partenaire de jeu (ou plus) !
Édition spécial Saint Valentin
Prépare toi pour une soirée 100% fun et dynamique au le badminton avec ton ou ta partenaire de jeu (ou plus) !
Édition spécial Saint Valentin   .

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81  evenement@cotesport360.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a 100% fun and dynamic evening of badminton with your playing partner (or more)!
Special Valentine’s edition

L’événement Extra Time Badminton spécial Saint Valentin Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-01-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS