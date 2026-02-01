Extra Time Badminton spécial Saint Valentin Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Extra Time Badminton spécial Saint Valentin Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 16 février 2026.
Extra Time Badminton spécial Saint Valentin
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 19:00:00
fin : 2026-02-16 21:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Prépare toi pour une soirée 100% fun et dynamique au le badminton avec ton ou ta partenaire de jeu (ou plus) !
Édition spécial Saint Valentin
Prépare toi pour une soirée 100% fun et dynamique au le badminton avec ton ou ta partenaire de jeu (ou plus) !
Édition spécial Saint Valentin .
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for a 100% fun and dynamic evening of badminton with your playing partner (or more)!
Special Valentine’s edition
L’événement Extra Time Badminton spécial Saint Valentin Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-01-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS