Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 22 septembre 2025.

Extra Time Padel

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 22 – 22 –

22

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 18:30:00

fin : 2025-09-22 20:30:00

Date(s) :

2025-09-22

Venez vous challenger sur une animation Padel sur le principe de matchs au temps.

La paire qui mène monte et celle qui est menée descend de terrain.

22€ pour 2h de jeu et 1 boisson incluse.

Inscription via l’appli Côte & Sport 360 ou par téléphone 22 .

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 projetmed7680@gmail.com

