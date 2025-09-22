Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 22 septembre 2025.
Extra Time Padel
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 22 – 22 –
22
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22 18:30:00
fin : 2025-09-22 20:30:00
Date(s) :
2025-09-22
Venez vous challenger sur une animation Padel sur le principe de matchs au temps.
La paire qui mène monte et celle qui est menée descend de terrain.
22€ pour 2h de jeu et 1 boisson incluse.
Inscription via l’appli Côte & Sport 360 ou par téléphone 22 .
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 projetmed7680@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS