Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 20 octobre 2025.

Extra Time Padel

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 18:30:00

fin : 2025-10-20 20:30:00

Date(s) :

2025-10-20

22€ pour 2h de jeu avec une boisson incluse

Venez vous challenger sur une animation Padel sur le principe du match au temps. La paire qui mène monte et celle qui est menée descend de terrain.

Convivialité et belles rencontres assurées !

Inscriptions via l’appli Côte & Sport 360 ou au 06 08 68 73 81.

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81

English :

22? for 2h of play with a drink included

Come and challenge yourselves to a Padel event based on the principle of a time match. The leading pair goes up and the trailing pair goes down.

It’s guaranteed to be a fun and enjoyable encounter!

Registration via the Côte & Sport 360 app or call 06 08 68 73 81.

German :

22? für 2 Stunden Spielzeit mit einem Getränk inklusive

Fordern Sie sich bei einer Padel-Animation heraus, die auf dem Prinzip des Spiels nach Zeit basiert. Das Paar, das führt, steigt auf und das Paar, das zurückliegt, geht vom Feld.

Geselligkeit und schöne Begegnungen sind garantiert!

Anmeldungen über die App Côte & Sport 360 oder unter 06 08 68 73 81.

Italiano :

22? per 2 ore di gioco con una bevanda inclusa

Venite a sfidarvi in un evento di Padel basato sul principio della partita a tempo. La coppia di testa avanza e quella di coda scende sul campo.

Il divertimento è assicurato!

Per iscriversi, utilizzare l’app Côte & Sport 360 o chiamare il numero 06 08 68 73 81.

Espanol :

22? por 2 horas de juego con bebida incluida

Ven a desafiarte a ti mismo a un evento de Padel basado en el principio de un partido de tiempo. La pareja que va en cabeza avanza y la que va por detrás desciende por la pista.

Será un encuentro amistoso y divertido

Para inscribirse, utilice la aplicación Côte & Sport 360 o llame al 06 08 68 73 81.

L’événement Extra Time Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2025-10-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS