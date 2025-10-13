Extra Time Pickleball Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Extra Time Pickleball Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 13 octobre 2025.
Extra Time Pickleball
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13 18:30:00
fin : 2025-10-13 20:30:00
Date(s) :
2025-10-13
6€ par personne
Prépare toi pour une soirée 100% fun et dynamique avec le Pickleball !
Débutant ou pro, seul ou accompagné, tout le monde est bienvenu…
Rencontre en 4 contre 4
Inscriptions via l’appli ou au 06 08 68 73 81
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81
English :
6? per person
Get ready for a 100% fun and dynamic evening with Pickleball!
Beginner or pro, alone or accompanied, everyone is welcome?
4 vs 4 meeting
Register via the app or call 06 08 68 73 81
German :
6? pro Person
Mach dich bereit für einen Abend voller Spaß und Dynamik mit Pickleball!
Ob Anfänger oder Profi, allein oder in Begleitung, jeder ist willkommen!
4 gegen 4
Anmeldungen über die App oder unter 06 08 68 73 81
Italiano :
6? a persona
Preparatevi a una serata divertente e dinamica al 100% con il Pickleball!
Che siate principianti o professionisti, soli o accompagnati, tutti sono i benvenuti?
Partita 4 contro 4
Iscrivetevi tramite l’app o chiamate il numero 06 08 68 73 81
Espanol :
6? por persona
¡Prepárate para una tarde 100% divertida y dinámica con el Pickleball!
Ya seas principiante o profesional, estés solo o acompañado, todo el mundo es bienvenido?
Partido 4 contra 4
Inscríbete a través de la app o llamando al 06 08 68 73 81
L’événement Extra Time Pickleball Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2025-10-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS