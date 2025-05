Extraction du miel – Rue de Belle Rive Saint-Pair-sur-Mer, 10 mai 2025 07:00, Saint-Pair-sur-Mer.

Manche

Extraction du miel Rue de Belle Rive RDV au 639 Kairon Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2025-05-10

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-10

Venez extraire le miel de mes abeilles à la maison. Vous ferez toutes les opérations d’extraction jusqu’à remplir un pot et coller l’étiquette. Cinq séances par jour 10h-11h30-14h00-15h30 et 17h.

Le nombre par séance est limité à 6 personnes.

Rue de Belle Rive RDV au 639 Kairon Plage

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 84 78 59 62 jackylebon@orange.fr

English : Extraction du miel

Come and extract honey from my bees at home. You’ll do everything from filling a jar to sticking on the label. Five sessions a day: 10am-11.30am-2.00pm-3.30pm and 5pm.

The number of participants per session is limited to 6.

German :

Kommen Sie mit und schleudern Sie den Honig meiner Bienen zu Hause. Sie werden alle Schritte der Extraktion bis hin zum Abfüllen in ein Glas und dem Aufkleben des Etiketts durchführen. Fünf Sitzungen pro Tag: 10:00-11:30-14:00-15:30 und 17:00 Uhr.

Die Anzahl pro Sitzung ist auf 6 Personen begrenzt.

Italiano :

Venite a estrarre il miele dalle mie api a casa vostra. Farete tutto, dall’estrazione del miele al riempimento di un vasetto e all’applicazione di un’etichetta. Cinque sessioni al giorno: 10.00-11.30-14.00-15.30 e 17.00.

Il numero di partecipanti per sessione è limitato a 6 persone.

Espanol :

Ven a extraer miel de mis abejas en casa. Lo harás todo, desde extraer la miel hasta llenar un tarro y pegar una etiqueta. Cinco sesiones al día: de 10.00 a 11.30 h., de 14.00 a 15.30 h. y a 17.00 h.

El número por sesión está limitado a 6 personas.

