Extrait de spectacle Avec ou Sans Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes
Extrait de spectacle Avec ou Sans Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes mercredi 17 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 20:00 –
Gratuit : non Tarif plein 10 € et tarif solidaire 7 €
? Fiona ARENA, Morgane BIGOT et Prune COTHOUITNe pas vouloir être mère, espérer l’être sans y parvenir, ou encore l’être mais le regretter, sont des situations souvent tues par pudeur ou par peur du jugement. Dans le sillage du thème du festival « Vieilles, cycles, naissance et mort » des extraits choisis du spectacle, qui portent les témoignages de femmes.Horaire : 20h || Tout public à partir de 14 ans || Durée: 40mn?Causerie : évidemment, on prend un temps de causerie, après. Parce que quelques fois, ces témoignages-là auraient pu être les nôtres…ou pas !? Une programmation de la Maison des femmes-Simone de Beauvoir en coopération avec La lune Rousse à l’occasion du Festival Héroïnes de 7 lieux -> https://www.festivalheroines.com/general-6
Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100
https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/avec-ou-sans
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