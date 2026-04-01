Saint-Michel-le-Cloucq

Extraits du spectacle Dehors la tempête

Esplanade des platanes Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Spectacle proposé par la Compagnie Syllabes en résidence

Accueillie en 2025 sur Rendez-vous Contes ! à Bourneau avec Sous une pluie d’été, la Compagnie Syllabe s’installe à Saint-Michel-le-Cloucq du 13 au 17 avril.

Pendant une semaine, ils vont travailler leur prochaine création Dehors la Tempête , un duo de théâtre d’objets poétiques à voir en famille par tous les vents à partir de 3 ans.

Mêlant théâtre d’objet, marionnettes et jonglage, les deux personnages, Rosie et Matéo, nous embarquent vers le cap de Bonne Espérance .

Pour les extraits du spectacle Dehors la tempête en cas d’intempéries repli à la salle polyvalente Les Platanes . .

Esplanade des platanes Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64

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English :

Proposed by Compagnie Syllabes in residence

L’événement Extraits du spectacle Dehors la tempête Saint-Michel-le-Cloucq a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin