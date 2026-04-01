Extraits du spectacle Dehors la tempête Saint-Michel-le-Cloucq
Extraits du spectacle Dehors la tempête Saint-Michel-le-Cloucq jeudi 16 avril 2026.
Saint-Michel-le-Cloucq
Extraits du spectacle Dehors la tempête
Esplanade des platanes Saint-Michel-le-Cloucq Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Spectacle proposé par la Compagnie Syllabes en résidence
Accueillie en 2025 sur Rendez-vous Contes ! à Bourneau avec Sous une pluie d’été, la Compagnie Syllabe s’installe à Saint-Michel-le-Cloucq du 13 au 17 avril.
Pendant une semaine, ils vont travailler leur prochaine création Dehors la Tempête , un duo de théâtre d’objets poétiques à voir en famille par tous les vents à partir de 3 ans.
Mêlant théâtre d’objet, marionnettes et jonglage, les deux personnages, Rosie et Matéo, nous embarquent vers le cap de Bonne Espérance .
Pour les extraits du spectacle Dehors la tempête en cas d’intempéries repli à la salle polyvalente Les Platanes . .
Esplanade des platanes Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Proposed by Compagnie Syllabes in residence
L’événement Extraits du spectacle Dehors la tempête Saint-Michel-le-Cloucq a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée)
- Randonnée pédestre La Michelaise Saint-Michel-le-Cloucq 12 avril 2026
- Atelier parents-enfants bricolage Saint-Michel-le-Cloucq 21 avril 2026