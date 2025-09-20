ExtraMod musical bounce back Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 17h et à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Soirée autour des compositrices que Piano and Co, rencontrées au fil du projet européen Musical Bounce Back, lors des différents déplacements en Europe et en Arménie.

Rencontre à 17h avec les compositrices Christina Athinodorou (Chypre), Sara Carvalho (Portugal), Lisa Heute (France) et Narine Mkhitaryan (Arménie).







A 19h concert du Trio and Co spécialisé dans le répertoire de compositrices.









Le trio interprètera les œuvres du CD en présence des compositrices, avec 2 créations mondiales de la compositrice portugaise Angela Da Ponte et arménienne Narine Mkhitaryan.









Musical Bounce Back, c’est rebondir sur l’histoire pour ne plus effacer, mais inscrire la musique des femmes dans la mémoire collective. Nathalie Négro — directrice artistique de Piano and Co. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An evening based around the female composers that Piano and Co met during the course of the European Musical Bounce Back project, on various trips to Europe and Armenia.

German :

Abend rund um die Komponistinnen von Piano and Co, die wir im Laufe des europäischen Projekts Musical Bounce Back auf verschiedenen Reisen durch Europa und Armenien kennengelernt haben.

Italiano :

Una serata basata sulle compositrici che Piano and Co ha incontrato nel corso del progetto European Musical Bounce Back, in vari viaggi in Europa e in Armenia.

Espanol :

Una velada en torno a las compositoras que Piano and Co conoció durante el proyecto European Musical Bounce Back, en varios viajes a Europa y Armenia.

