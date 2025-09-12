‘Extras terrestres ou nos petites métamorphoses’ (Spectacle déambulatoire en forêt) Rue Neuve Laneuveville-derrière-Foug

Un spectacle mêlant cirque, danse et clown… en pleine nature, imaginé par la compagnie La Sensitive avec Le Palc Pôle National Cirque et les Parc naturel régional de la Montagne de Reims, Lorraine, Parc naturel régional des Ballons des Vosges et Parc naturel régional des Ardennes.

Deux rendez-vous à Laneuveville-derrière-Foug (54)

1) Une veillée Vendredi 12 septembre 18h30-20h30

Rencontrez les artistes, découvrez leur démarche… et peut-être rejoignez le spectacle !

2) Le spectacle Samedi 13 septembre 17h30 (durée 2h)

Un parcours artistique en forêt, casque sur les oreilles, habillé en explorateur, guidé par les artistes.

Tout public accès libre suivi d’un temps convivial.

Réservation conseillée par mail auprès de Territoire Nord Toulois.

RDV à l’aire de détente

Venir 30 min avant avec téléphone + écouteurs

Renseignements et réservations Nathalie CHRISTOPHE, Territoire Nord Toulois (TNT)Tout public

0 .

Rue Neuve Aire de jeux / Terrain de foot Laneuveville-derrière-Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 06 20 33 territoirenordtoulois@gmail.com

English :

A show combining circus, dance and clowning? in the heart of nature, imagined by La Sensitive with Le Palc? Pôle National Cirque and the Parc naturel régional de la Montagne de Reims, Lorraine, Parc naturel régional des Ballons des Vosges and Parc naturel régional des Ardennes.

Two events at Laneuveville-derrière-Foug (54)

1) A vigil ? Friday, September 12 ? 6:30-8:30 pm

Meet the artists, find out how they work? and maybe join the show!

2) The show ? Saturday, September 13 ? 5:30 p.m. (duration 2 hours)

An artistic journey through the forest, headphones on, dressed as an explorer, guided by the artists.

Open to all ? free access ? followed by a convivial time.

Reservations recommended by e-mail to Territoire Nord Toulois.

Meeting point at the relaxation area

Come 30 min before with phone + headphones

Information and booking: Nathalie CHRISTOPHE, Territoire Nord Toulois (TNT)

German :

Ein Spektakel aus Zirkus, Tanz und Clown? inmitten der Natur, erdacht von der Kompanie La Sensitive mit Le Palc? Pôle National Cirque und dem Parc naturel régional de la Montagne de Reims, Lothringen, Parc naturel régional des Ballons des Vosges und Parc naturel régional des Ardennes.

Zwei Termine in Laneuveville-derrière-Foug (54)

1) Eine Mahnwache ? Freitag, den 12. September ? 18.30-20.30 Uhr

Lernen Sie die Künstler kennen, erfahren Sie mehr über ihren Ansatz? und werden Sie vielleicht Teil der Aufführung!

2) Die Aufführung ? Samstag, 13. September ? 17.30 Uhr (Dauer 2 Stunden)

Ein künstlerischer Rundgang durch den Wald, mit Kopfhörern auf den Ohren, als Entdecker verkleidet und von den Künstlern geführt.

Für alle ? freier Zugang ? gefolgt von einem gemütlichen Beisammensein.

Reservierung per E-Mail bei Territoire Nord Toulois empfohlen.

RDV an der Entspannungszone

30 Minuten vorher mit Telefon + Kopfhörer kommen

Auskunft und Reservierung: Nathalie CHRISTOPHE, Territoire Nord Toulois (TNT)

Italiano :

Uno spettacolo che unisce circo, danza e clownerie nel cuore della natura, ideato dalla compagnia La Sensitive con Le Palc? Pôle National Cirque e il Parc naturel régional de la Montagne de Reims, Lorraine, Parc naturel régional des Ballons des Vosges e Parc naturel régional des Ardennes.

Due eventi a Laneuveville-derrière-Foug (54)

1) Una veglia? Venerdì 12 settembre ? 18.30-20.30

Incontrare gli artisti, scoprire come lavorano e magari partecipare allo spettacolo!

2) Lo spettacolo? Sabato 13 settembre ? 17.30 (durata 2 ore)

Un viaggio artistico attraverso la foresta, con le cuffie in testa, vestiti da esploratori, guidati dagli artisti.

Aperto a tutti, a ingresso libero, seguito da un momento di convivialità.

Prenotazione consigliata via e-mail a Territoire Nord Toulois.

Punto d’incontro presso l’area relax

Presentarsi 30 minuti prima con telefono + cuffie

Informazioni e prenotazioni: Nathalie CHRISTOPHE, Territoire Nord Toulois (TNT)

Espanol :

Un espectáculo que combina circo, danza y clown? en plena naturaleza, ideado por la compañía La Sensitive con Le Palc? Pôle National Cirque y el Parc naturel régional de la Montagne de Reims, Lorena, el Parc naturel régional des Ballons des Vosges y el Parc naturel régional des Ardennes.

Dos actos en Laneuveville-derrière-Foug (54)

1) ¿Una vigilia? Viernes 12 de septiembre ? 18.30-20.30 h

Conozca a los artistas, descubra cómo trabajan… ¡y quizás participe en el espectáculo!

2) ¿El espectáculo? Sábado 13 de septiembre ? 17.30 h (2 horas de duración)

Un viaje artístico por el bosque, con los auriculares puestos, vestido de explorador y guiado por los artistas.

Abierto a todos ? entrada gratuita ? seguido de un rato de convivencia.

Se recomienda reservar por correo electrónico a Territoire Nord Toulois.

Punto de encuentro en la zona de descanso

Venga 30 min antes con teléfono + auriculares

Información y reservas: Nathalie CHRISTOPHE, Territoire Nord Toulois (TNT)

L’événement ‘Extras terrestres ou nos petites métamorphoses’ (Spectacle déambulatoire en forêt) Laneuveville-derrière-Foug a été mis à jour le 2025-09-01 par MT TERRES TOULOISES