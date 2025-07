ExtraVANGANTE 3 bis f Aix-en-Provence

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 19h. 3 bis f 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Matilda Pierre vous emmène avec extraVAGANTE dans un voyage à travers son passé pour révéler les pensées et les réflexions qui lui ont permis de surmonter l’adversité.

Elle met en lumière des moments clés de son enfance, des instants déterminants qui, aujourd’hui, lui permettent de percevoir la vie sous un autre angle.

À travers ce monologue autobiographique, elle raconte comment elle a conquis sa liberté en défiant les normes professionnelles, personnelles et sociales qui, en raison de son identité — femme, noire, haïtienne, intellectuelle et homosexuelle — tentaient de la réduire à un stéréotype.



● Mise en scène Rose Martine

● Musique Manon Guillemot

● Texte et jeu Matilda Pierre.



Matilda Pierre est une artiste polyvalente, comédienne, professeure d’art vivant et coach en éloquence. Née en Haïti, elle rejoint la Guyane française à l’âge de 9 ans, après un périple de plusieurs mois. Elle découvre le théâtre en assistant à un spectacle où son grand frère jouait, ce qui lui révèle une nouvelle manière de s’exprimer. Après l’obtention de son baccalauréat, Matilda s’installe à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle partage son temps entre l’enseignement de son art, ses performances sur scène dans divers pays, et la mise en scène. .

3 bis f 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

English :

With extraVAGANTE, Matilda Pierre takes you on a journey through her past to reveal the thoughts and reflections that helped her overcome adversity.

German :

Matilda Pierre nimmt Sie mit extraVAGANTE auf eine Reise durch ihre Vergangenheit mit, um die Gedanken und Überlegungen zu enthüllen, die ihr geholfen haben, Widrigkeiten zu überwinden.

Italiano :

Con extraVAGANTE, Matilda Pierre vi accompagna in un viaggio nel suo passato per svelare i pensieri e le riflessioni che le hanno permesso di superare le avversità.

Espanol :

Con extraVAGANTE, Matilda Pierre le lleva de viaje por su pasado para revelarle los pensamientos y reflexiones que le permitieron superar la adversidad.

