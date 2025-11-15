Extrême trail de Noël Arelaune-en-Seine

Extrême trail de Noël

3789 le wuy Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Samedi 2025-12-13

2025-12-14

2025-12-13

Extrême trail de Noël, déjà la 7e édition !!! 13 et 14 décembre 2025

Pour la 7e fois, nous vous invitons à participer à notre Extrême Trail de Noël.

Pour ceux qui n’en auraient jamais entendu parlé c’est un parcours pour tester la confiance et la maniabilité de votre cheval dans des situations EXTRÊMES !!!

Un extrême trail, mais qu’est-ce que c’est ?

Un parcours de maniabilité mêlant obstacles techniques (déplacements latéraux, ouvertures de portes, reculer…) Avec des obstacles plus… Disons plus originaux Ponts à bascule, tourniquets, portes à franges, bacs remplis de choses et d’autres…

Le but tester et renforcer sa relation avec son cheval et lui montrer des choses qui sortent de l’ordinaire. 2e but Passer une super journée, s’éclater avec son cheval et rencontrer des cavaliers de la région.

Vous comprenez mieux maintenant ?

Alors imaginez un parcours extrême, sur le thème de Noël !!!! Troooop top ! Sapins, guirlandes, neige, cadeaux et toutes les choses qui sortiront de notre imagination débordante ha ha ha. Ou plutôt ho ho ho en mode père Noël.

Concrètement ça se passe comment ?

Le parcours indoor (en manège) est ouvert à tous à partir de 10h.

Vous aurez carte blanche pendant 3h pour montrer tous les obstacles à votre cheval aussi bien à pied que monté.

La découverte est libre mais Laura et Nicolas seront ravis de vous aider en cas de problème ou pour clarifier le franchissement de certains obstacles.

De 13h à 14h, nous nous arrêterons pour la pause déjeuner. Sandwichs, frites, soupes et boissons chaudes seront servis à des tarifs très abordables dans notre club-house, décoré pour l’occasion.

A partir de 14h30, nous vous proposons de participer au challenge extrême trail. Chaque cavalier entre individuellement dans le manège et réalise un parcours en enchaînant les obstacles dans un ordre défini.

De petits lots seront remis aux plus beaux parcours mais pas de pression, le but est de s’amuser et se faire plaisir. Les critères de jugement seront énoncés avant le challenge.

Qui peut participer ?

Tout le monde ! Adultes, enfants, chevaux, poneys, Ânes, mules…

Si votre cheval n’est pas débourré ou délicat, faites-lui découvrir le parcours à pied.

Est-ce que c’est réservé aux cavaliers western ?

Pas du tout ! Toutes les disciplines et toutes les races sont les bienvenues, monte classique, monte western, Trec, rando, dressage, CSO, tous les chevaux et tous les cavaliers curieux et ouverts peuvent tirer des bénéfices de cet Extrême Christmas trail. .

