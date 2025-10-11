EXULTATE CONCERT DU CHŒUR UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER Castries

EXULTATE CONCERT DU CHŒUR UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

35 Avenue de Sommières Castries Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Exultate De l’opéra à la comédie musicale avec le Choeur universitaire de Montpellier

Au foyer Hippolyte Paulet

Le Chœur universitaire Montpellier Méditerranée, sous la direction de Valérie Blanvillain, propose un voyage musical entre Europe et Amériques.

Les soixante choristes habitués des scènes françaises et internationales, mêlent lyrique, jazz, salsa, musique sacrée et profane. Le répertoire conjugue ainsi des compositeurs contemporains avec les grands classiques et crée un pont musical entre les continents.

Tarif Plein 12 € Réduit 8 € Moins de 18 ans 5 €. Billetterie sur www.castries.fr .

35 Avenue de Sommières Castries 34160 Hérault Occitanie culture@castries.fr

English :

Exultate From opera to musical comedy with the Montpellier University Choir

In the foyer Hippolyte Paulet

German :

Exultate Von der Oper zum Musical mit dem Choeur universitaire de Montpellier

Im Foyer Hippolyte Paulet

Italiano :

Exultate Dall’opera alla commedia musicale con il Coro dell’Università di Montpellier

Nel foyer dell’Hippolyte Paulet

Espanol :

Exultate De la ópera a la comedia musical con el Coro Universitario de Montpellier

En el vestíbulo Hippolyte Paulet

