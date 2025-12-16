Exwposition L’hiver aux oiseaux Julien Salaud Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Exwposition L’hiver aux oiseaux Julien Salaud

Le château d’Oiron vous accueille pour une exposition en trois temps à l’intérieur du château. Dans son exposition L’hiver aux oiseaux l’artiste y déploie un parcours sensible où création contemporaine, poésie du vivant et participation des habitants du territoire se tissent en un même récit.

Le château d’Oiron vous accueille pour l’exposition L’Hiver aux Oiseaux de Julien Salaud. L’artiste y déploie un parcours sensible où création contemporaine, poésie du vivant et participation des habitants du territoire se tissent en un même récit. Dès le vestibule, l’exposition s’ouvre sur un temps fort dédié à Noël. De grands sapins décorés par les enfants de Plaine-et-Vallées, les résidents de l’EHPAD et les associations locales, à partir de gabarits d’Oiseaux conçus par l’artiste. .

Château d’Oiron welcomes you to a three-part exhibition inside the château. In her exhibition L’hiver aux oiseaux , the artist unfolds a sensitive journey where contemporary creation, the poetry of the living and the participation of local residents are woven into a single narrative.

