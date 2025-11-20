Eyaa Écuries de Baroja Anglet

Eyaa

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-20

Eyaa est un trio franco-ghanéen à la croisée des musiques afro-descendantes et occiendentales, de l’électro, du jazz cosmique et des rythmes futuristes. À l’origine du projet, une idée simple et puissante retrouver l’élan primal du cri, ce EYAA lancé dans certaines traditions spirituelles africaines pour pousser le pasteur ici, Kyekyeku à entrer en transe.

Porté par la voix habitée et la guitare incantatoire de Kyekyeku, le trio convoque autant la ferveur du highlife que l’énergie du hip-hop, les textures ambient que les éclats dub et hyperpop.

Plus qu’un concert, Eyaa propose une expérience collective, à la fois viscérale et onctueuse, où l’on vient pour danser, vibrer et partager une transe moderne, jubilatoire et libératrice.

Avec Fred (batterie) et Kevin (basse, synthé, ableton) en contrepoint, le groupe joue comme un seul organisme brut, fluide, surprenant. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

