Eylee Key Apéro Cult’ Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert

Eylee Key Apéro Cult’ Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert jeudi 11 décembre 2025.

Eylee Key Apéro Cult’

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Hélène Bougeard et Adrien Beauquier livrent dans ce duo piano-voix une pop-soul intimiste, où douceur et intensité s’entrelacent harmonieusement. Ils puisent leurs inspirations dans la musique britannique et afro- américaine. Sur scène, ils ont à cœur de tisser une relation de proximité avec le public en créant une atmosphère chaleureuse et enjouée. .

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08

