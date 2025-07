Eymet danser L’Éden Eymet

Eymet danser L'Éden Eymet samedi 18 avril 2026.

L’Éden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

L’association propose un spectacle qui mettra en avant des personnalités du petit écran sur scène. Mais aussi la compagnie K-Lyptus de Villeréal et l’orchestre du Trèfle Gardonnais. Et évidemment la troupe de Eymet Danser pour des chansons et de la danse.

Les deux soirées aideront notre combat pour l’avancement des sciences pédiatriques.

Tout public. .

L’Éden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 34 17 83 associationeymetdanser@gmail.com

