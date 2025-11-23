Eymet fête la Sainte-Catherine Eymet

Eymet fête la Sainte-Catherine

Halle aux Veaux et boulevard national Eymet Dordogne

Partagez avec nous une journée conviviale pour la Sainte-Catherine !

Au programme de la journée à la Hall aux Veaux

À partir de 8h Préparation des soupes & dégustation dès 12h

À partir de 10h Atelier de décoration de chapeaux

À 11h Danse en ligne

À 14h Concours de chapeaux

À 14h30 Défilé suivi de la remise des prix

Restauration le midi, gâteaux, et buvette sur place

Cliquez sur Plus d’informations pour le programme complet.

Fête foraine sur le Boulevard National.

Rassemblement de tracteurs anciens.

Venez nombreux ! .

Halle aux Veaux et boulevard national Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

