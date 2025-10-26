« F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser) » Les Tréteaux de France Anglet

« F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser) » Les Tréteaux de France Anglet dimanche 26 octobre 2025.

« F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser) » Les Tréteaux de France

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Théâtre de récit.

Dans un vestiaire, le maître du F.A.I.L vous attend pour vous raconter l’histoire de Noa. Plongez dans une aventure où, pour gagner, notre personnage va devoir échouer (et inversement). Une aventure pour nous faire aimer nos grandeurs comme nos faiblesses. L’échec nous y livrera toute sa force pour que, tels d’invincibles losers, nous nous élancions à nouveau à la conquête de tout ce qu’il nous reste à accomplir. Un spectacle-jeu interactif et immersif, innovant, qui nous apprend que tout échec peut être transformé en victoire.

Concept original d’Olivier Letellier.

De Marjorie Fabre.

Mise en scène Jonathan Salmon.

Création 2024.

Production Les Tréteaux de France, Centre dramatique national.

Tout public à partir de 8 ans. .

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

English : « F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser) » Les Tréteaux de France

German : « F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser) » Les Tréteaux de France

Italiano :

Espanol : « F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser) » Les Tréteaux de France

L’événement « F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser) » Les Tréteaux de France Anglet a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Anglet