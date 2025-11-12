F.A.I.L Théâtre Stade du Crann Gouesnou

F.A.I.L Théâtre

Stade du Crann 14 Rue du Stade Gouesnou Finistère

Début : 2025-11-12 14:15:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Nom Noa

Âge 12 ans

Classe Cinquième

Compétences 0

Qualités particulières 0

Confiance en soi 0

Objectifs Réussir, faire la fierté de ses parents

Dans un vestiaire du stade du Crann, le maître du F.A.I.L vous attend pour vous raconter l’histoire de Noa. Plongez dans une aventure où, pour gagner, notre personnage va devoir échouer (et inversement). Une aventure pour nous faire aimer nos grandeurs comme nos faiblesses. L’échec nous y livrera toute sa force pour que, tels d’invincibles losers, nous nous élancions à nouveau à la conquête de tout ce qu’il nous reste à accomplir.

Informations pratiques

Durée 55 minutes + temps d’échange.

A partir de 8 ans.

Sur réservation en ligne. .

Stade du Crann 14 Rue du Stade Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 83

