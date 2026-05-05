Hendaye

F.F.F. Beach Soccer Tour 2026

Plage Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Comme chaque année, la Fédération Française de Football et la Ligue du Football Amateur (L.F.A.) organisent cet été le F.F.F. Beach Soccer Tour.

En plus des nombreuses animations proposées au public et des terrains mis à disposition, la journée est rythmée par des temps forts.

L’accueil et les inscriptions se font directement sur place.

Les tournois sont encadrée par des éducateurs diplômés de la F.F.F. et des professionnels de l’événement sportif.

Au programme cette année matchs de beach soccer, initiations au foot volley, défis au tir radar, démonstrations de freestyle, ateliers de conduite de balle et animation artistique encadrée par le journal. .

Plage Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 1 44 31 74 25

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English : F.F.F. Beach Soccer Tour 2026

L’événement F.F.F. Beach Soccer Tour 2026 Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce