F*** Forever / Nuit Indie Rock 00’s SUPERSONIC Paris

F*** FOREVER

Qui oserait renoncer à la « F**** Forever » ?

Considérée comme la soirée emblématique du Supersonic, cette soirée dédiée à l’indie rock t’invite à passer une nuit avec Arctic Monkeys, les Libertines et les Strokes

Si ton but est de faire un bond dans les années 2010 et de faire trembler le dance floor, cette soirée est faite pour toi

Live tribute à 1h de The Notions

DJ Set Indie rock 00s de Aurejaam et Marques de Sad

Si tu aimes: Arctic Monkeys / The Libertines / The Strokes / Babyshambles / Franz Ferdinand / The White Stripes / Kasabian / Kaiser Chiefs / The Killers / The Black Keys / Bloc Party / The Gossip / Interpol / Mgmt / Gorillaz / The Rapture / Muse / Editors / Queens Of The Stone Age / Foals / Metronomy / The Subways / The Hives / Razorlight / The Dandy Warhols / The Fratellis / The Kooks …

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3AKkNxk

———————————

De 23h à 6h

Entrée sur place à 10 euros

Pour celles et ceux qui ont la flemme de faire la queue, réserve ton ticket coupe-file à 15€ (quantité limitée)

Ce ticket d’or vous permettra d’accéder à la soirée sans attendre et à tout moment de la nuit. Passez devant tout le monde, montrez votre pass et c’est parti, vous pouvez danser !

—

• Vestiaire au 1er étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse : communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 28 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

