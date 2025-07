F1 et tournoi Mario Kart World Granville

F1 et tournoi Mario Kart World Granville samedi 26 juillet 2025.

F1 et tournoi Mario Kart World

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 23:30:00

2025-07-26

Séance de F1 à 18h00 suivie du tournoi Mario Kart World à 21h00.

Il y aura des lots à gagner pour les vainqueurs !

Le tournoi est gratuit pour les spectateurs qui ne jouent pas.

La nourriture extérieure est autorisée sans sauce et non odorante.

Les inscriptions en caisse du cinéma sont obligatoires.

À très vite en salle !

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : F1 et tournoi Mario Kart World

F1 session at 6:00 p.m. followed by the Mario Kart World tournament at 9:00 p.m.

There will be prizes for the winners!

The tournament is free for non-playing spectators.

Outside food is allowed without sauce and odorless.

Registration at the cinema box office is compulsory.

See you in theaters!

German :

F1-Sitzung um 18.00 Uhr, gefolgt vom Mario Kart World-Turnier um 21.00 Uhr.

Für die Sieger gibt es tolle Preise zu gewinnen!

Das Turnier ist für Zuschauer, die nicht mitspielen, kostenlos.

Essen von außen ist ohne Soße und geruchlos erlaubt.

Eine Anmeldung an der Kinokasse ist erforderlich.

Bis bald im Kinosaal!

Italiano :

Sessione di F1 alle 18.00 seguita dal torneo di Mario Kart World alle 21.00.

I vincitori si aggiudicheranno dei premi!

Il torneo è gratuito per gli spettatori non giocatori.

Il cibo esterno è consentito senza salse e inodore.

L’iscrizione al botteghino del cinema è obbligatoria.

Ci vediamo al cinema!

Espanol :

Sesión de F1 a las 18.00 horas, seguida del torneo Mario Kart World a las 21.00 horas.

¡Habrá premios para los ganadores!

El torneo es gratuito para los espectadores que no jueguen.

Se permite comida de fuera sin salsa y sin olor.

Es obligatorio inscribirse en la taquilla del cine.

¡Nos vemos en el cine!

L’événement F1 et tournoi Mario Kart World Granville a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Granville Terre et Mer