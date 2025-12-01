Fa La La ! avec Les Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc
Fa La La ! avec Les Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc jeudi 18 décembre 2025.
Début : 2025-12-18 20:00:00
fin : 2025-12-18 21:00:00
2025-12-18
Fa La La !
C’est l’heure… du Concert de Noël annuel de la chorale des Chambelles !
Venez chanter et vous amuser en compagnie des Chambelles.
Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 65 82 86 thechambelles@gmail.com
English :
Fa La La!
It’s time… for The Chambelles annual Christmas Concert!
Come and join us for some great singing and good fun with the Chambelles ladies.
