ROCK SYMPHO SHOW – CENTRE CULTUREL CEC Yerres

ROCK SYMPHO SHOW Début : 2025-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

VLADIMIR EVENTS PRESENTE : ROCK SYMPHO SHOWROCK SYMPHO SHOW de PRIME ORCHESTRA est un spectacle musical lumineux, coloré et énergique, avec un son de haute qualité et des effets spéciaux.Il donne une nouvelle vie aux hits pop/rock les plus célèbres et les plus appréciés du monde (Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Metallica, Bon Jovi, Nirvana, The Prodigy, RHCP, The Beatles et autres), grâce à une interprétation symphonique originale. Les Hits légendaires prendront vie devant vous, directement sur scène, sous une nouvelle forme.Vous vivrez les émotions les plus vives, de la douce nostalgie à l’extase violente, et les expériences les plus inoubliables ! Cet orchestre, originaire d’Ukraine, novateur et immersif, a créé son propre style et est devenu une véritable révélation en France, Pologne, République Tchèque, Allemagne, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie et dans beaucoup d’autres pays avec plus de 1000 concerts !Derrière la présentation, facile à percevoir pour le public, se cache l’énorme professionnalisme de toute l’équipe de PRIME ORCHESTRA : l’orchestre comprend un groupe de rock, des chanteurs, un orchestre de violons, des effets sonores DJ en direct, et plus encore… ROCK SYMPHO SHOW est un événement musical le plus dynamique et le plus puissant, interprété par le fondateur du genre du spectacle symphonique – PRIME ORCHESTRA ! Durée : 2 heuresEntracte : 20 minutes

CENTRE CULTUREL CEC 2, RUE MARC SANGNIER 91330 Yerres 91