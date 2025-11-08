FA RE MI – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

FA RE MI Début : 2025-11-08 à 15:00. Tarif : – euros.

Le spectacle s’ouvre sur Fa Ré Mi. Elle déboule en trombe dans la pièce et se dit en retard.Son rêve ? Ecrire sa propre chanson.Elle a tout prévu, dans son cartable, elle a prit des bouteilles d’eau, des papiers, des crayons… Il ne lui manque plus qu’unechose : une bande de copains pour partir avec elle. Après quelques minutes de négociation, tout le monde la suit.Fa Re Mi sait où elle veut aller. Elle veut rencontrer le chef Luigi.Le chef Luigi n’est pas seulement pizzaiolo, il sait écrire des chansons à l’aide de légumes magiques, ils sont ses musiciens.A peine arrivée, elle va devoir suivre l’entrainement intensif du chef luigi.Trouver une idée. Danser. Trouver un public. Un refrain. Un style, des couplets…A l’aide de ses légumes magiques, le chef Luigi aide Fa ré mi à construire sa chanson et à trouver son style.C’est dans la pizzeria du chef Luigi, que se produira pour la première fois Fa ré mi avecsa nouvelle chanson : la fa ré mi song (dans les hits parade de Charly et Lulu)

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10