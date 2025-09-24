FA SI LA JOUER Éveil musical Médiathèque de Frahier Frahier-et-Chatebier
Médiathèque de Frahier 22, rue de Belfort Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24
2025-09-24
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous proposent des activités tout au long de l’année.
La médiathèque de Frahier propose une une animation « Fa si la jouer », éveil musical pour les enfants à partir de 5 ans, un mercredi par mois de 14h à 15h.
Sur inscription au 03 84 54 37 29 .
Médiathèque de Frahier 22, rue de Belfort Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 37 29 bibli.frahier@ccrc70.fr
