Faada Freddy Family Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 12 décembre 2025.

L’heure des retrouvailles a sonné. Connu, reconnu tant pour ses qualités humaines, sa force intérieure que par sa voix vibrante et fédératrice, Faada Freddy revient à Nanterre avec un nouveau projet : diriger une quinzaine d’artistes émergents pour les mettre en lumière le temps d’une soirée et bien plus. La recette selon Faada Freddy pour créer la magie : choisir les morceaux ensemble… et beaucoup d’amour !

Faada Freddy revient avec des musiciens en devenir.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

