Faada Freddy + Joy Dary Place du Golhérez Auray

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Concert debout Pop-Soul

Vocaliste hors normes, le chanteur sénégalais Faada Freddy mêle depuis 30 ans soul, reggae, a capella et rap. Après des centaines de concerts à travers le monde et un passage remarqué à Taratata avec son titre Tables Will Turn, il poursuit sa tournée en Europe.

Avec son dernier album Golden Cages, il réaffirme une approche authentique, où il mêle sa voix aux claquements de mains et percussions corporelles pour créer une musique captivante. Une voix singulière qui laisse s’exprimer sans réserve son tropisme pour une soul capiteuse et ultra-mélodique, totalement acoustique et uniquement rythmée de pulsations organiques.

Ses chansons, alliant réflexion critique et bienveillance, dénoncent la standardisation de la pensée et la déshumanisation de la société tout en célébrant ses racines africaines et son amour pour le Sénégal. Accompagné de cinq choristes, Faada Freddy nous livre un show plus que communicatif.

Lorsque l’on rencontre Joy Dary, la très légère réserve qu’elle conserve semble vous faire comprendre que vous n’aurez jamais tout à fait le fin mot de l’histoire. Et pourtant, l’histoire est belle.

Joy Dary, musicienne et chanteuse autodidacte, intègre, en 2014, le groupe The Sunvizors que le succès propulse sur les routes des plus grands festivals français et européens. Deux albums et plus de 300 concerts plus tard, elle se lance dans une nouvelle aventure, sous son propre nom Joy Dary.

Elle cite parmi ses influences éclectiques Alabama Shakes, Gaël Faye ou encore Tame impala.

Des chansons soul dans l’esprit et pop dans leurs richesses mélodiques, actuelles par leurs sonorités et portées par cette voix particulière, si reconnaissable. Artiste à la douceur aussi fine que puissante, ses textes en français portent des sujets abordés sans détour, où elle dévoile son histoire en toute sincérité ce qui en fait toute la force poétique, l’ensemble donnant le sentiment très particulier d’une sorte de douceur sauvage. Alors peut-être n’aura-t-on jamais le fin mot de l’histoire, mais on a un plaisir infini à l’écouter nous la chanter.

En solo, Joy Dary nous livre des titres sensibles, des odes à la joie et à la vie d’une authenticité rare.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

