FAADA FREDDY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

FAADA FREDDY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne jeudi 18 décembre 2025.

FAADA FREDDY Début : 2025-12-18 à 19:30. Tarif : – euros.

Avec Golden Cages, Faada Freddy rompt un long silence discographique. Voila` sept ans que le chanteur se´ne´galais n’avait rien livre´ depuis Gospel Journey. Ce premier album lui avait valu les e´loges d’une presse unanime, une nomination aux Victoires de la Musique en 2016 et une conse´cration sce´nique avec pre`s de 300 concerts, donne´s pour l’essentiel entre l’Europe et les E´tats-Unis. Suivant une tradition che`re aux « street philosophers » de la soul et du reggae Curtis Mayfield, Marvin Gaye ou Bob Marley, dont les voix ont berce´ son enfance, Faada de´veloppe dans ce premier album une pense´e a` la fois critique et bienveillante. L’album Golden Cages s’inscrit dans une continuite´. Reprenant le parti pris de Gospel Journey, il repose sur un dispositif ou` la voix, les claquements de mains, les percussions corporelles constituent les seuls e´le´ments. Tous les rythmes, les sons d’instruments ont e´te´ produits a` l’aide de la bouche ou du corps dans une approche aux antipodes des me´thodes modernes d’enregistrement domine´es par l’ordinateur et les logiciels.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69