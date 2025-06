Faady Freddy Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 27 janvier 2026 20:45

Gratuit : non De 19 € à 34 € Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Avec le corps pour seul instrument, Faada Freddy avait subjugué le public de la Fleuriaye en 2022 par sa voix exceptionnelle, ses mélodies rythmées et son message d’humanité. Entre gospel, soul et jazz sa musique insolite, 100% organique, est un enchantement.Parcourant le monde, faisant vibrer les scènes et les festivals les plus prestigieux, Faada Freddy c’est d’abord l’histoire d’un enfant des rues de Dakar fabriquant des guitares avec des planches de bois et des fils de pêches pour faire exister ses rêves de musique… C’est l’histoire d’une voix extraordinaire qui a vibré aux côtés des plus grands artistes internationaux (Wyclef Jean des Fugees, Ben l’Oncle Soul, Imany ou Asaf Avidan). C’est l’histoire d’une musique singulière où corps et voix se font instruments. Accompagné de cinq choristes virtuoses, les poitrines deviennent des tambours tandis que les cuisses produisent le son d’une caisse claire. Bluffant !Avec Golden Cages, il évoque ses racines mais aussi le monde et ses travers, défendant un idéal de paix sans frontières. Une ode à la liberté et à l’harmonie.Dès 8 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/faady-freddy