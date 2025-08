Fab-lab Impression 3D Lapoutroie

Fab-lab Impression 3D Lapoutroie vendredi 24 octobre 2025.

Fab-lab Impression 3D

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Venez découvrir les techniques de modélisation et d’impression de petits objets en 3D. Dès 12 ans.

Lors de ce rendez-vous, les enfants apprennent à modéliser puis fabriquent des petits objets avec une imprimante 3D. Venez découvrir cette technique et vous amuser avec nous !

De 11 à 17 ans, sur réservation. 0 .

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

English :

Discover how to model and print small 3D objects. Ages 12 and up.

German :

Lernen Sie die Techniken des Modellierens und Druckens von kleinen Objekten in 3D kennen. Ab 12 Jahren.

Italiano :

Venite a scoprire le tecniche di modellazione e stampa di piccoli oggetti in 3D. Dai 12 anni in su.

Espanol :

Ven a descubrir las técnicas de modelado e impresión de pequeños objetos en 3D. A partir de 12 años.

