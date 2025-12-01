Fabien L. Peintures et estampes Portes ouvertes de l’atelier Besnans

Fabien L. Peintures et estampes Portes ouvertes de l’atelier

13 Grande Rue Besnans Haute-Saône

Début : 2025-12-12 13:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-12

Fabien LAVAL peintre et graveur, vous ouvre les portes de son atelier à Besnans, à côté de Montbozon. Dans le cadre intimiste d’un lieu de vie et de création, vous êtes chaleureusement invités à venir échanger avec l’artiste et à découvrir sur le chevalet ses derniers travaux, peintures et estampes sur bois ou linoléum. Ouverture les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre, de 13h à 17h visite également possible en individuel ou en groupe jusqu’à 6 personnes le matin sur rendez-vous. Renseignements 07 64 35 80 53 .

+33 7 64 35 80 53

English : Fabien L. Peintures et estampes Portes ouvertes de l’atelier

